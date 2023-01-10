В Киеве из-за ухудшения погоды 10 января растет потребление электроэнергии. В связи с этим в городе применяются отключения света. Жителей столицы призывают экономно использовать электричество.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

По данным КГВА, утром 10 января потребление электроэнергии в Киеве повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром.

Также выросло потребление промышленностью и бизнесом, что привычно для рабочего дня. В результате растет дефицит мощности.

"При превышении лимитов для сохранения стабильной работы энергосистемы применяются отключения", - добавили в КГВА.

Также в КГВА призывают использовать мощные электроприборы поочередно, не включать все приборы сразу, так как это может привести к перегрузке сети и отключению света.

Кроме того, киевлянам рекомендуют включать мощные электроприборы в сеть через 20-30 минут после появления электроэнергии.

Напомним, сегодня во многих областях Украины уже действуют аварийные отключения света.

Также сообщалось, что вчера киевляне массово жаловались на длительные отключения света. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко объяснил происходящее холодами и необходимостью "держать баланс между населением и бизнесом, потому что без работы последнего остановится экономика".