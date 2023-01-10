В Одессе и области снова начали отключать свет из-за запуска местных предприятий и снижения температуры.

Об этом рассказал директор департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА Антон Шалигайло.

По его словам, сейчас в области действуют стабилизационные графики.

Ранее ДТЭК предупредил об отключениях света в "негарантированные часы".

В Укрэнерго сообщили, что потребление электроэнергии в Украине увеличилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром в большинстве регионов. Также растет потребление промышленностью и бизнесом, в том числе и ночью. В связи с этим во многих областях вводятся аварийные отключения электроэнергии.

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.