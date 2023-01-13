В Днепропетровской области действуют экстренные отключения света, стабилизационные графики не действуют.

Об этом говорится на сайте ДТЭК "Днепропетровские электросети".

В Киеве и Одессе идут отключения по графикам. Киевляне, как и раньше, получают 2 часа гарантированного света, 3 часа вероятных и 4 часа обязательных отключений, одесситы - 3 часа гарантированной электроэнергии, 3 вероятных и 3 часа обязательных отключений, свидетельствует информация на региональных сайтах ДТЭК.

В Yasno прогнозируют улучшение ситуации с электроснабжением Киева после потепления, которое, по некоторым прогнозам, начнется уже сегодня.

Так, в пятницу, 13 января, в Украине обещают облачную погоду с прояснениями. Дневная температура от -2 до +3. В западных областях и в Одесской области днем до +7. В Киеве без осадков. Днем температура будет около 0 градусов.

Также "Страна" писала, что Киев переживает новый энергокризис, получая только 60% необходимых объемов электроэнергии. Сейчас столица получает только 60% необходимых объемов, из которых 40% идет на объекты критической инфраструктуры.