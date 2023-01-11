Поставки электроэнергии в Киев переживают новый кризис. Сейчас столица получает только 60% необходимых объемов, из которых 40% идет на объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, причины кризиса:

холодная погода, из-за которой включают обогреватели; плановые ремонты на некоторых объектах генерации; увеличение объемов электроэнергии от ГЭС, которые не работают по ночам (из-за этого – отключения ночью).

"Потребление сейчас очень неравномерно в течение суток, объемы дефицита колеблются. Если в обеденное время электроэнергии хватает в пределах серых зон графиков, то вечером, когда все приходят домой, потребление выходит за ограничения и серые зоны полностью отключаются", – написал Коваленко.

Ранее Коваленко сообщил, что теперь в Киеве могут стать регулярными отключения света по семь часов подряд, потому что бизнес восстановил работу после праздничных выходных.

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