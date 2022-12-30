НАК "Нафтогаз Украины" обнародовал наименования 579 АЗС, которые будут работать во врем блэкаута.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Предприятия Группы Нафтогаз делают все возможное, чтобы поддержать Украину и украинцев во время войны. Так что будем рады видеть вас на оборудованных генераторами заправках U.GO и Укрнафта, которые готовы к любым возможным вызовам", — отметил председатель правления "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

Заправки представлены в 20 областях Украины и Киеве. С полным перечнем автозаправочных станций можно ознакомиться здесь.

Ранее НБУ и системно важные банки создали общую сеть под названием POWER BANKING из тысячи отделений, которые будут работать при длительных отключениях света.

Кроме того, мы писали о том, что крупнейшие украинские банки ввели так называемый национальный банкоматный роуминг. Идея этого нововведения - установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий за снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах. Для держателей карт других банков введены такие же лимиты выдачи наличных, как и для своих клиентов (10-20 тыс. грн).