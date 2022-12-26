НБУ и системно важные банки создали общую сеть под названием POWER BANKING из тысячи отделений, которые будут работать при длительных отключениях света.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Входящие в общую сеть отделения будут работать и предоставлять клиентам банковские услуги даже в критической ситуации во время блэкаута. Отделения общей сети обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, имеют усиленную инкассацию наличных денег и дополнительный персонал.

Сеть объединяет все 14 системно важных банков, отделения которых стали основой этой сети, и привлекает других участников банковского рынка. В настоящее время уже более тысячи отделений во всех регионах страны дополнительно оснащены для работы во время блэкаута. Около 80% из них – это отделение системно важных банков.

В условиях блэкаута в отделениях сети будет доступна возможность обналичить средства в банкоматах или в кассе, осуществить платежи или перевод, обменять валюту и получить консультации менеджеров по финансовым вопросам.

Кроме того, в отделениях сети POWER BANKING введен банкоматный национальный роуминг. Благодаря этому украинцы смогут в банкомате любого банка сети "снять увеличенную сумму наличных денег, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса".

Карта отделений сети POWER BANKING регулярно обновляется на отдельной веб-странице НБУ.

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