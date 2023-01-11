В Киеве после ракетных атак РФ восстанавливают и оборудуют новые маршруты для подачи электроэнергии. Ситуация в случае новых ударов может быть сложной, но она уже не такая безнадежная.

Об этом он сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в интервью ТСН.

"Слово "блэкаут" уже не такое страшное, как раньше. Оно просто есть в нашем лексиконе, но город делает все, чтобы он в Киеве не пришел", - сказал Поворозник.

По его словам, задача номер один - сохранить в Киеве водо- и теплоснабжение, медицинские услуги, работу общественного транспорта, обеспечить бесперебойность аварийных работ, и подготовка к этому ведется.

"Да, конечно, нам может быть тяжело, после новых ракетных ударов. Но ситуация уже не так безнадежна. Мы будем все делать, чтобы сохранить весь комплекс тепло- и водоснабжения столицы", - сказал Поворозник.

Также он сообщил, что Киев готов к тому, что в случае необходимости придется сливать воду из системы обогрева домов, а для обогрева граждан будут задействованы "Пункты несокрушимости".

"Мы уже готовы ко всем вызовам, которые будут стоять перед нами. Даже к тому, что с середины февраля будем жить без угрозы полного блэкаута", - добавил замглавы КГГА.

Напомним, энергетики рассказали, что даже если не будет новых обстрелов энергетической инфраструктуры, восстановится она не скоро. Минимально необходимый для этого срок - несколько месяцев, полное восстановление потребует от года до полутора.

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