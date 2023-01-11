В регионах Украины стали с утра вводить экстренные отключения света. В Запорожской области возможны экстренные стабилизационные отключения, сообщает "Запорожьеоблэнерго".

Причина - существенное превышение лимита потребления, выделенного области, говорится в сообщении.

"В Запорожской области уровень энергопотребления существенно превышает доведенные на сегодня НЭК "Укрэнерго" лимиты. С целью его снижения уже применены аварийные стабилизационные отключения, пока не затрагивающие бытовых потребителей электроэнергии. Но снизить энергопотребление до установленного уровня не удается.

Просим всех запорожцев срочно снизить потребление электроэнергии. В противном случае по команде диспетчерской службы НЭК "Укрэнерго" в Запорожской области могут быть введены экстренные стабилизационные отключения", - говорится в сообщении "Запорожьеоблэнерго".

Напомним, гендиректор Yasno предупредил, что в Киеве могут стать регулярными отключения света по семь часов подряд. В том числе электричество могут отключать в "негарантированные часы".

В Киеве предупреждали, что одной из причин отключения электричества стало ухудшение погоды. Потребление электроэнергии в столице повысилось из-за низкой температуры, усиленной сильным ветром. Также выросло потребление промышленностью и бизнесом, что привычно для рабочего дня. В результате растет дефицит мощности.

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