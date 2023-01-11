Утром 11 января в Киеве ликвидируют последствия непогоды.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Снег на улицах Киева убирает более 250 единиц специальной техники и 225 коммунальщиков работают на ручной уборке. С 8:00 утра количество задействованной техники и бригад будет увеличено.

"Все остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки обрабатываются противогололедными средствами. Призываю киевлян и гостей города быть сознательными и не мешать работе спецтехники. Без нужды не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по дорогам и улицам", — сообщил Сергей Попко, глава КГВА.

Напомним, что сегодня днем в Киеве обещают переменную облачность без осадков. Температура -3...-5. Мокрый снег днем прогнозируют в западных областях и в Одесской области. На остальной территории ожидается погода без осадков.

В Киеве сегодня ночью ждали мощный снегопад, спецтехника заранее выехала на дороги.

Также мы писали, что ранее Одессу накрыли сильные снегопады. На дорогах города было много ДТП, а в море в это время предупреждали о минной опасности.