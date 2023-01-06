В Украине погода в Рождество, 7 января, будет морозной. В ближайшую ночь самая низкая температура воздуха ожидается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях, там ударят морозы -10... -18 градусов.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, при прояснениях на северо-востоке Украины прогнозируют до -17...-20 градусов. На остальной территории Украины ночью ожидается -4....-11 градусов, в южной части и на западе 0...-5 градусов.

Днем 7 января температура воздуха будет составлять -3...-9 градусов, в Сумской, Черниговской, Харьковской, Луганской и Полтавской областях -10...-14 градусов. В южной части около нуля градусов, в западных областях 0...+5 градусов.

То есть, разбег температур будет от -20 до +5 градусов.

Морозная погода задержится в Украине до Меланки и Василия, 13-14 января, а потом уступит более теплому воздуху.

По словам Диденко, ближайшей ночью дождь и мокрый снег предполагаются в западных областях, утром и днем 7 января осадки подойдут к Винницкой и Одесской областям. Большая часть территории Украины будет без осадков.

В Киеве сегодня, ближе к Сочельнику, температура воздуха снизится до -7...-10 градусов. 7 января ночью ожидается похолодание до -10...-12 градусов.

Днем на Рождество в столице ожидается -6...-8 градусов. Снег маловероятен.

Напомним, в Киеве на случай ЧС из-за сильных заморозков развернули 530 пунктов обогрева.