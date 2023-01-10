Синоптики прогнозируют ночью в Киеве мощный снегопад и понижение температуры, поэтому дорожники уже приступили к превентивной обработке улиц противогололедными средствами.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"За ночь для очистки дорог, мостов и тротуаров планируем привлечь 227 единиц спецтехники", – написал Кличко.

Он призвал водителей не выезжать на авто и не парковаться вдоль дорог и проездов, где будут работать снегоочистители.

Как писала "Страна", синоптики прогнозировали, что сразу после Рождества украинцев ожидают морозы до -20 градусов.

Отметим, что в ДТЭК предупредили украинцев об отключениях света из-за морозов не только днем, но и ночью. В компании отметили, что отключение электричества может быть даже в "негарантированные часы".

Война в Украине продолжается уже 321-й день. "Страна" следит за новостями 10 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 320-го дня войны. В Минобороны Украины вчера вечером заявили, что россияне вновь начали мощный штурм Соледара, который сейчас является самой горячей точкой фронта. В ВСУ подтвердили данные, что в Беларусь прибывают эшелоны техники РФ. Но, по оценкам Генштаба, признаков формирования наступательных сил на северных границах Украины нет. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставки в Украину тяжелых танков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.