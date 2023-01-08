В Одессе с утра - обильные снегопады, затруднившие передвижение по городу и приведшие к авариям, которые заблокировали работу двух маршрутов трамваев.

На завтра объявлен первый уровень опасности - "желтый". ГСЧС сообщает о порывах ветра 15-20 м/с.

На море - шторм, власти предупреждают о минной опасности, прибоем к берегу может прибить боевые мины.

Ранее мы писали, что сегодня в Украине осадков не ожидается, но ударят сильные морозы, местами до -20 градусов.

"Страна" также сообщала, что в Киев идет сильное похолодание, ночью ожидаются заморозки до -11, на случай чрезвычайных ситуаций в городе развернули 530 пунктов обогрева.

Помимо этого, с наступлением морозов российские войска и ВСУ смогут активизировать использование тяжелой техники на Донбассе. Речь идет об использовании танков, БМП и БТР, но в зависимости от того, насколько промерзнет почва.

Между тем, из-за установившейся холодной погоды отключения электроэнергии в Украине возможны не только днем, но и ночью. ДТЭК предупреждает, что дополнительная нагрузка на электросети может привести к авариям.