В воскресенье, 8 января, в Украине осадков не ожидается, но ударят сильные морозы, местами до -20 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своем сайте.

На Западе ожидается пасмурная погода, однако осадков не прогнозируют. Столбики термометров покажут максимально +2...+4 градуса.

На Востоке ситуация противоположная: -11...-9 градусов днем и до -18 градусов ночью. Самые сильные морозы придут в Донецкую, Луганскую, Харьковскую, а также в Сумскую область. Ночью будет идти дождь.

В северных регионах также будет прохладно – до -8…-6 градусов.

На юге небо будет покрыто облаками. Ночью ожидается снег. В течение всего дня, начиная с утра, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут максимально +1...+3, а минимально -5...-3 днем.

В Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков, осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет составлять -6...-4 градуса.

Ранее мы писали, что в Киев идет сильное похолодание, ночью ожидаются заморозки до -11, на случай чрезвычайных ситуаций в городе развернули 530 пунктов обогрева.

Помимо этого, с наступлением морозов российские войска и ВСУ смогут активизировать использование тяжелой техники на Донбассе.