В понедельник, 9 января, в Украине ожидается сильное похолодание с морозами.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в своем Facebook.

В ближайшую ночь ожидается -3...-9 градусов мороза, на Левобережье -12...-18 градусов, на западе Украины около нуля.

Днем теплее всего будет в западных областях, +4...+9 градусов, на Левобережье -3...-7 градусов, на остальной территории от -3 градусов мороза до +3 градусов тепла.

Помимо морозов, завтра в Украине будет сильный ветер. Юго-восточный ветер будет достигать штормовых 15-22 метров в секунду.

Снег пройдет местами в северных областях, мокрый снег и дождь возможен в западных областях, на остальной территории Украины - без существенных осадков.

В Киеве завтра также пройдет небольшой снег. Сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 метров в секунду.

В ближайшую ночь в столице ожидается до -7 градусов, завтра днем потеплеет.

Также синоптик сообщила, что с 13-14 января на территории Украины начнется потепление.

Ранее мы писали, что из-за установившейся холодной погоды отключения электроэнергии в Украине возможны не только днем, но и ночью.

Кроме этого, сегодня в Украине осадков не ожидается, но ударят сильные морозы, местами до -20 градусов.