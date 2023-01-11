В среду, 11 января, синоптики обещают облачную погоду с прояснениями и небольшой мороз днем.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

В западных областях и в Одесской области утром небольшой мокрый снег. Температура ночью от +2 до -3, днем +1...+6.

На остальной территории без осадков, только в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью небольшой снег. Температура ночью -5...-10, днем -1...-6. В восточных областях и в Сумской области ночью -12...-17, днем -4...-9.

В северных областях на дорогах местами гололедица.

В Киеве сегодня днем без осадков. Дневная температура -3...-5.

Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 11 января 2023 года

Синоптики предупреждают о поднятии воды в реках. Резкие колебания уровня воды в ближайшее время возможны на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское и Десны. Возможно начальное затопление жилых домов пгт.Любеч в Черниговском районе и перелив воды реки Снов через автодорогу местного значения и замерзание воды на ней в Корюковском районе Черниговской области.

В связи с ожидаемыми осадками, на реках Закарпатской области также будет происходить повышение уровней воды без негативных последствий.

На реках Припять и Стоход (в пределах Волынской области) продолжится повышение уровней воды с интенсивностью 1-3 см в сутки, последует затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных селах Камень-Каширского и Ковельского районов Волынской области.

Карта гидрологических угроз на 11 января 2023 года

Напомним, что ранее в Киеве предупредили об отключениях электричества из-за ухудшения погоды.

Также мы писали, что американские климатологи прогнозируют второе подряд аномально жаркое лето в Европе.