Американское агентство климатических исследований NOAA прогнозирует аномально жаркое лето в Европе - по сути, уже второе подряд.

Об этом пишет Bild.

По всем параметрам, в 2023 году мир ждет явление Эль-Ниньо - смещение теплых океанических вод. Во время его теплой фазы течение приносит тепло моря в более высокие широты, часть которого выбрасывается в атмосферу в результате испарения, говорится в публикации.

Климатолог доктор Карстен Брандт в комментарии для Bild так обрисовал перспективу: "Все модели показывают большую фазу Эль-Ниньо в конце весны и летом 2023 года. Вероятно, это будет очень сильная фаза Эль-Ниньо с глобальными рекордными температурами. Этот год может быть очень жарким для Европы, по-прежнему вероятны сильные засухи, и следует ожидать жаркого лета".

Известно, что 2022 год уже стал одним из самых теплых с начала измерений в 1850 году, пишет Bild.

Ранее мы писали, что журнал Time предсказывает глобальную миграцию человечества в течение следующих 50 лет и называет конкретные места, куда стоит уехать уже сейчас. Жить на побережье и в тропиках будет невозможно из-за аномальной жары, зато Сибирь, Арктика и Канада обрастут мегаполисами.

Также "Страна" рассказывала, что лето-2022 в Киеве попало в топ-5 самых теплых за 140 лет. Средняя температура воздуха составила +21,6 градусов, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму.