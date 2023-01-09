В Киеве из-за ухудшения погоды растет число ДТП. Жителей столицы призывают отказаться от поездок на авто
В Киеве выросло число ДТП на фоне ухудшения погоды. С 08:00 понедельника, 9 января, зафиксировано уже 30 аварий.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
На данный момент известно о шестерых пострадавших в результате сегодняшних аварий.
Киевлян призывают, по возможности, воздержаться от поездок на авто по городу.
Впрочем, ранее в пресс-службе полиции отмечали снижение преступности и количества ДТП в Украине за 10 месяцев войны.
Тем временем в Украине растет потребление электроэнергии, поэтому возможны аварийные отключения света.
Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 320-й день. "Страна" следит за новостями 9 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 319-го дня войны. Противник вел наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях - и пытался улучшить тактическое положение на Купянском направлении. После православного Рождества и объявленного россиянами одностороннего перемирия возобновились ракетные удары со стороны РФ. Интенсифицируется переброска российских военных в Беларусь.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.