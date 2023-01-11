В Софии Киевской организуют платный коворкинг. Открытие запланировано в доме Консистории в понедельник, 16 января.

Об этом сообщается на Facebook-странице заповедника.

В коворкинге будет постоянно-работающий скоростной интернет, поэтому там смогут работать и учиться все желающие.

Также гостям будут предлагать отдельную комнату для встреч, горячие напитки и укрытия.

Стоимость аренды рабочего места - 100 грн в час.

"Из-за снижения спроса и количества посетителей музейное дело переживает не лучшие времена. Так давайте поддержим друг друга в приближении такой желанной победы!" - говорится в сообщении.

Напомним, 11 января в Киеве в парке Шевченко начали устанавливать "Юрту несокрушимости", которая будет самой большой в Украине. Ее площадь составит 63,5 кв.м. Это уже вторая "Юрта несокрушимости" в Украине - первая на прошлой неделе появилась в Буче Киевской области.

Также мы писали, что в Киеве открыли "Городок Несокрушимости" на более чем 1000 человек. Пункт открыли на территории "Дарынка" (район станции метро "Лесная"). Также на территории есть отдельные зоны для обучения и преподавания, есть пространство игр для детей, кофейни и фуд-корт. Кроме того, есть отдельная территория, предназначенная для выгула домашних животных.