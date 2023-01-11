В Киеве в парке Шевченко начали устанавливать "Юрту несокрушимости", которая будет самой большой в Украине. Ее площадь составит 63,5 кв.м.

Как сообщили "Стране" рабочие, юрту устанавливают на средства казахстанских бизнесменов и волонтеров.

"В Киеве будет самая большая юрта среди всех городов Украины, она состоит из 16 крыл. Официальное открытие в субботу, ориентировочно в 14:00", - сказал "Стране" один из волонтеров.

Это уже вторая "Юрта несокрушимости" в Украине - первая на прошлой неделе появилась в Буче Киевской области. Также планируют установить "Юрты несокрушимости" и в других городах Украины - Черкассах, Одессе и Харькове.

Напомним, ранее РФ резко раскритиковала Казахстан за установку первой "Юрты Несокрушимости" в Украине. Например, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала установку юрты в Буче "нанесением ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству".

А в МИД Казахстана ответили России, что посольство Казахстана в Украине не имеет отношения к появлению "Юрты несокрушимости" в Буче, это частная инициатива казахстанских бизнесменов-меценатов.

Как писала "Страна", Украина получила новую партию Starlink для "Пунктов несокрушимости".

Также "Страна" писала, что в Киеве открыли "Городок Несокрушимости" на более чем 1000 человек.