МИД Казахстана заявил, что посольство Казахстана в Украине не имеет отношения к появлению "Юрты несокрушимости" в Буче, это частная инициатива казахстанских бизнесменов-меценатов.

Об этом заявил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, сообщает Радио Азаттыка.

"Никакой проблемы в установлении юрты мы не видим. Установили, и дальше что? Юрта - это традиционное жилище кочевников. Оно легко собирается и переносится на новое место, экологически чистая. Наверное, поэтому у казахстанских бизнесменов выбор пал на этот вид жилья. Это частная инициатива наших казахстанских меценатов, которые решили помочь украинскому народу. Ни комментировать, ни запрещать мы это не можем. Посольство в этом процессе не участвовало", - сказал Смадияров.

Этот комментарий появился после резкой реакции РФ на установку "Юрты Несокрушимости". Например, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала установку юрты в Буче "нанесением ущерба российско-казахстанскому стратегическому партнерству".

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