Причиной ухода McDonald's из Казахстана стал его уход с российского рынка.

В объяснении Министерства сельского хозяйства Казахстана говорится о том, что сеть ресторанов обеспечивалась мясом и полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры.

Казахи были готовы обеспечить поставки из своей продукции, но перед этим должны были пройти весьма жесткую сертификацию по соответствию требованиям международной компании.

Был еще вариант со временными поставками из третьих стран, которые могли бы устроить McDonald's. Но все это требовало времени, а компания ждать не захотела.

Напомним, в марте McDonald's закрыл все свои заведения в России. Это произошло через 32 года после открытия первого.

В ноябре 2022 года McDonald's ушел из Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Бога за это. По его мнению, Макдоналдс, это лишь разрезанная булочка, в которую "впихнули" мясо, а значит, с такой работой запросто справятся и белорусы.

А вот в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ McDonald's открылся только 19 сентября. В Киеве в первые часы работы перекупщики продавали еду из открывшегося McDonald's и предлагали отправить заказ по почте в регионы.