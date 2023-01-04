Корпорация McDonald's намерена покинуть Казахстан, где банкам разрешили принимать карты российской системы "Мир". Ожидается, что уход сети состоится в течение 6 лет.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Хотя казахстанские предприятия не подпадают под действие санкций против Москвы, McDonald's запретил франшизе закупать мясные котлеты у российских поставщиков, сообщили источники.

24 ресторана McDonald's, принадлежащие ТОО Food Solutions KZ, приостановили работу в ноябре из-за проблем с поставками. Европейская же альтернатива слишком дорогая и сделала бы бизнес McDonald's убыточным.

Судьбу McDonald's в Казахстане осложняет и владелец франшизы Кайрат Боранбаев, задержанный в марте по обвинению в растрате. Боранбаев, родственник бывшего президента Нурсултана Назарбаева, впавший в немилость нового руководства страны после кровопролитных беспорядков год назад, открыл сеть ресторанов быстрого питания в Казахстане в 2016 году.

Боранбаев также владел франшизой McDonald's в Беларуси.

Напомним, в марте McDonald's закрыл все свои заведения в России. Это произошло через 32 года после открытия первого. После этого в РФ "МакДональдсы" заменили заведениями "У дяди Вани".

В ноябре 2022 года McDonald's ушел из Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил Бога за это. По его мнению, Макдоналдс, это лишь разрезанная булочка, в которую "впихнули" мясо, а значит, с такой работой запросто справятся и белорусы.

А вот в Украине впервые с начала полномасштабного вторжения РФ McDonald's открылся только 19 сентября. В Киеве в первые часы работы перекупщики продавали еду из открывшегося McDonald's и предлагали отправить заказ по почте в регионы.