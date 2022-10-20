МИД Казахстана вывез большинство сотрудников своего посольства в Украине в Варшаву, однако говорить о полной его эвакуации причин нет.

Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, сообщает издание Zakon.kz.

"Мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос о передислокации сотрудников. Большая часть дипломатов сейчас передислоцирована в Варшаву и оттуда ведет свою деятельность", - приводит слова Тлеуберди.

При этом, по его словам, в Киеве остается консул, который на ежедневной основе принимает казахстанцев и оказывает помощь по эвакуации.

"Поэтому говорить о полной эвакуации и о временном закрытии посольства нет причин", - сказал глава МИД Казахстана.

Ранее спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что ни одно посольство пока не сообщало о намерениях покинуть Киев на фоне обострившихся атак на столицу со стороны РФ. По его словам, сейчас распространяется много вбросов об эвакуации иностранных посольств из Украины. Последний пример "внезапное закрытие" посольства Сербии, которое на самом деле выехало еще в марте и пока не возвращалось.

Однако ранее ряд посольств призвали своих граждан покинуть Украину. Среди них посольство США, посольство Казахстана, посольство Узбекистана, посольство Италии, посольство Египта.

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Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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