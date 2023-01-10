В Буче Киевской области при поддержке посольства Казахстана открылся необычный пункт обогрева - "Юрта незламності". Территориально юрта находится возле ЖК "Continent" по улице Олексы Тихого.

Как сообщили "Стране" волонтеры, за один раз в юрте может поместиться от 15 до 30 человек.

"На выходных и на открытии было очень много людей. Сегодня до обеда мы уже приняли около 20 человек", - рассказывает волонтер юрты Кристина.

Сама юрта сделана из овечьей шерсти - она не пропускает холод, дождь, снег и сохраняет тепло внутри.

При входе в юрту стоит генератор, который обеспечивает ее теплом и электроэнергией.

В случае блэкаута местные жители могут прийти в юрту, чтобы погреться, зарядить телефон и павербэнк. Кроме того, посетителей здесь бесплатно угощают чаем, печеньем и блюдом баурсак.

На данный момент точного графика работы у юрты нет.

"В дальнейшем график будет сформирован. Но сейчас здесь на энтузиазме работают волонтеры и выходцы из Казахстана. Вчера, например, мы работали с 10 до 18, сегодня, может, будем до 16. Посмотрим, сколько придет людей", - объяснил волонтёр Виталий.

По его словам, на данный момент обеспечением юрты по большей части занимаются волонтеры.

"Мы надеялись, что местная власть организует свой персонал, который мог бы находиться здесь по конкретному графику. Изначально договор заключался в том, что город берет юрту на баланс, но фактически занимаются всем волонтеры", - сказал Виталий.

Стоимость "Юрты незламності" в Буче - 25 тыс долларов. Подобные юрты собираются установить еще в нескольких городах - в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве и Херсоне.

"В Харькове, Одессе и Киеве они будут 100%. Вопрос об остальных городах решается. Уже сегодня определяются с локацией юрты в Киеве, она будет дороже и больше. И, возможно, юрта в столице появится уже к выходным", - рассказала "Стране" волонтер юрты в Буче Кристина.

Ранее мы сообщали, что в Киеве открыли "Городок Несокрушимости" на более чем 1000 человек.