Киев признан лучшим городом мира вне основного рейтинга агентства Resononce
Киев признан "почетным лучшим городом мира" вне основного рейтинга международного агентства Resononce.
"Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Как и вся Украина, это место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий", - говорится в описании к карточке Киева.
В Киеве дешевое метро и транспорт, а река Днепр, разделяющая деловой правый и жилой левый берег "обеспечивает питьевой водой и гидроэлектроэнергией многих их сограждан и составляет неотъемлемую часть национального наследия, воспетого народным поэтом Тарасом Шевченко как символ украинской судьбы".
Официальный же топ-10 городов мира выглядит так:
- Лондон;
- Париж;
- Нью-Йорк;
- Токио;
- Дубай;
- Барселона;
- Рим;
- Мадрид;
- Сингапур;
- Амстердам.
Москва в рейтинге не фигурирует вовсе, а столица Беларуси - город Минск - на 86 месте. Столица Польши Варшава - на 38 месте.
Напомним, что журнал Time назвал человеком 2022 года Владимира Зеленского и "дух Украины".
Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.