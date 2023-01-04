Киев признан "почетным лучшим городом мира" вне основного рейтинга международного агентства Resononce.

"Историческая столица Украины является городским маяком мужества и стойкости, ведущих непокорный народ против кровавого агрессора. Как и вся Украина, это место неистощимого мужества перед лицом ежедневных трагедий", - говорится в описании к карточке Киева.

В Киеве дешевое метро и транспорт, а река Днепр, разделяющая деловой правый и жилой левый берег "обеспечивает питьевой водой и гидроэлектроэнергией многих их сограждан и составляет неотъемлемую часть национального наследия, воспетого народным поэтом Тарасом Шевченко как символ украинской судьбы".

Официальный же топ-10 городов мира выглядит так:

Лондон; Париж; Нью-Йорк; Токио; Дубай; Барселона; Рим; Мадрид; Сингапур; Амстердам.

Москва в рейтинге не фигурирует вовсе, а столица Беларуси - город Минск - на 86 месте. Столица Польши Варшава - на 38 месте.

Напомним, что журнал Time назвал человеком 2022 года Владимира Зеленского и "дух Украины".

Война в Украине продолжается уже 315-й день. "Страна" следит за новостями 4 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 314-го дня войны. По данным украинского Генштаба, противник в основном наступает на Бахмутском направлении. В районе Авдеевки и Лимана он пытается улучшить тактическое положение. На Новопавловском направлении (Угледар - Великая Новоселка) усиливает свою группировку. Также тяжелые бои ведутся на рубеже Сватово - Кременная и в направлении Лисичанска.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает перспективы развития военных событий в Украине.