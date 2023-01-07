Благодаря поддержке граждан Казахстана, посольства Казахстана в Украине и народного депутата Украины, председателя депутатской группы межпарламентских связей с Республикой Казахстан Сергея Нагорняка 6 января в Буче Киевской области открыли юрту несокрушимости.

Об этом сообщают пользователи Фейсбука.

Объект появился на улице Олексы Тихого. Юрта несокрушимости будет служить пунктом обогрева для жителей города во время блэкаута.

Юрта установлена в микрорайоне, который больше всего пострадал от военных действий.

Ранее мы сообщали, что в Киеве открыли "городок несокрушимости" на более чем 1000 человек. Его открыли на территории Дарынки - района станции метро "Лесная".

Также мы писали о том, что в конце декабря Украина получила новую партию Starlink для "пунктов несокрушимости".