В Киевской области будут судить двух мужчин за незаконную охоту на территории природно-заповедного фонда Киевщины. На охоте они убили оленя.

Об этом сообщает в Фейсбуке Киевская областная прокуратура.

Расследование установило, что в ноябре 2022 года двое мужчин незаконно охотились на территории орнитологического заказника местного значения урочище Вязовое, расположенного в пойменных лесах на левом берегу Каневского водохранилища в Бориспольском районе. Несмотря на запрет на охоту во время военного положения и при отсутствии соответствующего разрешения обвиняемые убили из ружья самца пятнистого оленя. В дальнейшем браконьеры расчленили его тушу и пытались вывезти ее на собственном автомобиле.

Досудебное расследование осуществлялось следователями ГУ Нацполиции в Киевской области.

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по факту незаконной охоты на территории природно-заповедного фонда (ч. 2 ст. 248 УК Украины).

Ранее "Страна" рассказывала, что пограничники поймали у острова Джарылгач шестерых браконьеров с сотнями килограммов рыбы из Красной книги.

Также мы сообщали, что во Франции поймали охотников, которые убивали и ели ежей.