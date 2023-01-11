В среду, 11 января, в Киеве с визитом находятся мэры четырех европейских столиц - Варшавы, Праги, Братиславы и Будапешта. Детали их поездки в украинскую столицу пока не известны.

Об этом сообщает польский телеканал Polsat News.

Как отмечает телеканал, это первый визит мэра Варшавы Рафала Тшасковского в Киев после вторжения РФ. Он посещал украинскую столицу за несколько дней до начала войны. 15 февраля 2022 года Тшасковский в сопровождении мэра Праги Зденека Гржиба от имени Пакта свободных городов отправился на встречу с мэром Киева Виталием Кличко.

"Мы также здесь, чтобы показать, что мы готовы помочь. Если что-то случится, мы координируем свои действия с другими органами местного самоуправления, поэтому сможем помочь органам местного самоуправления на востоке Польши (в случае необходимости)", - заявил тогда мэр Варшавы.

Напомним, в июне прошлого года Тшасковский признался, что разговаривал с дипфейковым мэром Киева Виталием Кличко. У варшавского мэра Рафала Тшасковски ход разговора вызвал подозрения. По данным информационного агентства PAP, сразу же после телефонного звонка сотрудники связались с офисом Кличко в Киеве, где сообщили, что мэр Виталий Кличко в это время не совершал видеозвонок.

Как писала "Страна", в декабре 2022-го года Будапешт одобрил пакет финансовой помощи Евросоюза Украине в обмен на финансовую помощь Евросоюза себе.

Тем временем война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 321-го дня войны. Россияне сосредоточились на штурме Соледара и Бахмута. Битва за Соледар является частью более широкого маневра российских войск по окружению Бахмута. Если им удастся захватить Соледар, то они перережут дорогу в Бахмут из Северска. И это же упростит им задачу продвижения к северным окраинам города, чтобы перерезать и дорогу из Славянска.

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