Сербия получила ракеты и пусковые установки к ним "от одной европейской страны".

Об этом заявил президент страны Александр Вучич, не сообщив других подробностей.

Также Вучич объявил, что спецназ армии Сербии будет увеличен почти в три раза: с 1,6 тысячи до 5 тысяч бойцов.

По его словам, у военных "зарплаты будут огромными". Вучич также уточнил, что бойцы спецназа будут получать более €2 тысячи. За дежурства и ночные смены предполагаются доплаты.

Ранее президент Сербии заявлял о необходимости усиления сербской армии из-за обострения ситуации на севере Косова и Метохии. 26 декабря он объявил состояние повышенной боеготовности в стране. В Минобороны республики отметили, что "это поднимает страну на самый высокий уровень действий".

Бывший госсекретарь Министерства иностранных дел Сербии Неманья Старович заявил, что ситуация в Косово приближается к точке невозврата.

Через три дня Вучич отдал приказ отменить режим, несмотря на то, что полицейские и военные Сербии готовы были к любому приказу после обострения в Косово.

В декабре в Кремле комментировали ситуацию в Косово и заявляли, что Вучич не обращался за помощью к президенту РФ Владимиру Путину.