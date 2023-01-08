Даже если не будет новых обстрелов энергетической инфраструктуры, восстановится она не скоро. Минимально необходимый для этого срок - несколько месяцев, полное восстановление потребует от года до полутора.

Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона.

"Даже если оставить за скобками атаки, то отключения и стабилизационные графики никуда не денутся еще пару месяцев. Это минимум. Это самый короткий срок, который нужен, чтобы восстановить энергосистему до состояния живой: такой, которая может нормально обеспечить потребителей электричеством", - сказал Александр Харченко.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина удержит энергосистему, несмотря на новые волны российских ракетных атак. И это станет одним из наших шагов к победе.

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Ранее мы подводили итоги 318-го дня войны. После объявленного Россией одностороннего прекращения огня на время православного Рождества, обстрелы не прекратились, как и наземные бои. США предоставили Украине новый пакет военной помощи.

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