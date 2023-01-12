В девяти областях Украины из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения света - Укрэнерго
Утром в четверг, 12 января, в девяти областях Украины превышены лимиты потребления, из-за чего там вводятся аварийные отключения электричества.
Об этом сообщают в "Укрэнерго" в своем телеграм-канале.
Лимиты потребления действуют круглосуточно во всех областях, дефицит мощностей особенно острый утром и вечером, в часы максимального потребления электричества.
Ранее в "Укрэнерго" спрогнозировали, когда в Украине могут сократиться отключения света.
Также мы писали, что ДТЭК предупредил об отключениях света в "негарантированные часы".
Кроме того, сообщалось, что в ДТЭК предупредили украинцев об отключениях света из-за морозов не только днем, но и ночью.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.