Утром в четверг, 12 января, в девяти областях Украины превышены лимиты потребления, из-за чего там вводятся аварийные отключения электричества.

Об этом сообщают в "Укрэнерго" в своем телеграм-канале.

Лимиты потребления действуют круглосуточно во всех областях, дефицит мощностей особенно острый утром и вечером, в часы максимального потребления электричества.

Ранее в "Укрэнерго" спрогнозировали, когда в Украине могут сократиться отключения света.

Также мы писали, что ДТЭК предупредил об отключениях света в "негарантированные часы".

Кроме того, сообщалось, что в ДТЭК предупредили украинцев об отключениях света из-за морозов не только днем, но и ночью.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.