Украина с начала 2023 года импортирует небольшие объемы электроэнергии из Европы и рассчитывает на увеличение поставок.

Об этом сообщил глава Минэнерго Герман Галущенко на пресс-конференции.

"В настоящее время импорт невелик, но он идет с 1 января. Более того, мы сделали возможность для предприятий закупать (импортную электроэнергию - Ред.), и это соответственно будет влиять на поставки и их возможное ограничение в поставках", – сказал министр.

По его словам, объемы импорта будут зависеть от ситуации с ремонтами и вхождения в работу энергоблоков в ближайшие дни.

"Будет многое зависеть от будущих обстрелов энергосистемы, какие повреждения будут, но, безусловно, на импорт мы также рассчитываем", – добавил Галущенко.

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