На ближайших выходных (14 и 15 января) ситуация с электроэнергией в Украине должна улучшиться в связи с ожидаемым потеплением, которое позволит уменьшить объемы отключений.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам, более высокая температура воздуха будет способствовать снижению потребления электроэнергии.

"На выходных у нас ожидается потепление, и нам опять будет легче "упаковать" потребление в тот объем генерации, который мы имеем", - заявил он.

Кудрицкий рассказал, что украинские энергетики работают над увеличением генерации и ускорением восстановления энергообъектов, чтобы уменьшить ограничение ее потребления.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" напомнил, что украинцам важно и в дальнейшем экономить потребление электроэнергии, особенно в зимний период.

Напомним, в КГВА призывали использовать мощные электроприборы поочередно, не включать все приборы сразу, так как это может привести к перегрузке сети и отключению света. Мы публиковали инфографику мощности популярных электроприборов, которые есть в домах или квартирах.

Также сообщалось, что теперь в Киеве могут стать регулярными отключения света по семь часов подряд.