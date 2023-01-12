С пятницы, 13 января, начнет теплеть, и ситуация с электроэнергией в Киеве должна немного улучшиться.

Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

"Стоит ли ожидать резкого улучшения ситуации с потеплением? Я думаю, рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким. Для полного восстановления энергосистемы требуется много времени и ресурсов. По меньшей мере, следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне гендиректор Yasno Сергей Коваленко заявил, что поставки электроэнергии в Киев переживают новый кризис. Сейчас столица получает только 60% необходимых объемов, из которых 40% идет на объекты критической инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

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