В 7 утра в Днепропетровской и Харьковской областях критически превышены лимиты потребления электричества, там применяют аварийные отключения.

Круглосуточные лимиты потребления действуют во всех областях, сообщают в Укрэнерго.

В отдельных областях из-за порывов ветра повреждены сети операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.

Ранее ДТЭК предупреждал об отключениях света в "негарантированные часы". Длительные отключений света в Киеве и области объяснили тремя факторами: атаки РФ на энергообъекты, что усиливает дефицит мощностей; усиление морозов, что заставляет потребителей включать обогреватели; возвращение к работе промышленных предприятий, что тоже приводит к росту потребления.

Вчера во многих областях Украины также действовали аварийные отключения света, в "Укрэнерго" озвучили причины.

Война в Украине продолжается уже 322-й день. "Страна" следит за новостями 11 января в своем онлайне .

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что значит для Украины эпопея с избранием спикера палаты Конгресса.