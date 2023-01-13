В пятницу, 13 января, в Украине обещают облачную погоду с прояснениями. При этом обойдется без осадков. Мокрый снег обещают только в Карпатах.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Дневная температура от -2 до +3. В западных областях и в Одесской области днем до +7.

В Киеве без осадков. Днем температура будет около 0 градусов. На дорогах местами гололед.

13 января в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) утром туман с видимостью 200-500 метров (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, предупреждают синоптики.

Прогноз погоды на 13 января 2023 года от Укргидрометцентра

Возможны резкие колебания уровней воды с последующим затоплением поймы на реке Днепр (Неданчичи), реке Десна (Новгород-Северский) и его притоке реке Снов. Возможно начальное затопление жилых домов пгт Любеч в Черниговском районе и перелив воды реки Снов через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области.

На реках Припять и Стоход (в пределах Волынской области) также продолжится повышение уровней воды с затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных селах Камень-Каширского и Ковельского районов Волынской области.

Карта подъема воды в январе 2023 года

Напомним, что синоптик прогнозирует европейскую зиму в Украине в ближайшие два дня.

Также мы писали, что в Киеве ликвидировали последствия непогоды после снегопада.