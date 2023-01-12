В пятницу и субботу, 13 и 14 января, в Украине будет так называемая "европейская зима". В эти дни по всей территории страны будет без осадков.

О погоде на ближайшие дни сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее данным, 13 и 14 января ожидается повышенная влажность, поэтому прогнозируются туманы. Кроме того, температура воздуха в Украине будет повышаться.

В ближайшие пару ночей ожидаются морозы, а днем уже будет преобладать оттепель и небольшие "плюсы", заявила синоптик.

По ее данным, завтра и послезавтра днем ожидается от -1 до +3 градусов, на северо-востоке - до -3, а в западных областях столбики термометров покажут от +3 до +8 градусов.

Также синоптик предупредила, что 19 января будет "пик потепления", а с 23-24 января ожидается похолодание.

Напомним, синоптики объявили на завтра I уровень опасности в шести областях Украины.

Также сообщалось, что сегодня в Украине день в целом будет без осадков. Исключением могут стать Карпаты, где пройдет мокрый снег, а на юге Одесской области может быть дождь. В Киеве 12 января также осадков не ожидается.