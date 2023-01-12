В пятницу, 13 января, в западных регионах Украины синоптики прогнозируют густой туман. В частности, речь идет о Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

По данным синоптиков, только в Волынской и Ровенской областях (из западных регионов) ночью и утром не будет тумана.

Синоптики прогнозируют видимость 200-500 метров. В вышеупомянутых шести областях объявлен I уровень опасности (желтый).

Также в "Укргидрометцентре" предупредили, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Ранее сообщалось, что сегодня в Украине день в целом будет без осадков. Исключением могут стать Карпаты, где пройдет мокрый снег, а на юге Одесской области может быть дождь.

Также мы писали, что в Киеве был снегопад в ночь на 11 января. Снег убирало более 250 единиц специальной техники и 225 коммунальщиков на ручной уборке.

"Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

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