Без осадков, но еще поморозит. Синоптик рассказала о погоде в Украине 12 января
В Украине в четверг, 12 января, день в целом будет без осадков. Исключением могут стать Карпаты, где пройдет мокрый снег, а на юге Одесской области может быть дождь.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем телеграм-канале.
Также Диденко пишет о возможной облачности, порывистом ветре и фронте с Атлантики.
"Ближайшую и следующую ночь еще поморозит, особенно Левобережье. Однако завтра днем в Украине ожидается от 3 мороза до 3 тепла, на западе +3...+8 градусов", - написала синоптик.
В Киеве 12 января осадков не ожидается. Ближайшая ночь будет холодной (-6...-8 градусов), завтра днем теплее, около -1 градуса.
Дальше в Украине продолжит теплеть.
Напомним, прошлой ночью в Киеве ждали мощного снегопада, но спецтехника справилась с последствиями непогоды. Снег на улицах убирали более 250 единиц специальной техники и 225 коммунальщиков на ручной уборке.
Также мы писали, что ранее Одессу накрыли сильные снегопады. На дорогах города было много ДТП, а в море в это время предупреждали о минной опасности.
Между тем, из-за установившейся холодной погоды отключения электроэнергии в Украине возможны не только днем, но и ночью. ДТЭК предупреждала, что дополнительная нагрузка на электросети может привести к авариям.