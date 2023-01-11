В Украине в четверг, 12 января, день в целом будет без осадков. Исключением могут стать Карпаты, где пройдет мокрый снег, а на юге Одесской области может быть дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в своем телеграм-канале.

Также Диденко пишет о возможной облачности, порывистом ветре и фронте с Атлантики.

"Ближайшую и следующую ночь еще поморозит, особенно Левобережье. Однако завтра днем в Украине ожидается от 3 мороза до 3 тепла, на западе +3...+8 градусов", - написала синоптик.

В Киеве 12 января осадков не ожидается. Ближайшая ночь будет холодной (-6...-8 градусов), завтра днем теплее, около -1 градуса.

Дальше в Украине продолжит теплеть.

Напомним, прошлой ночью в Киеве ждали мощного снегопада, но спецтехника справилась с последствиями непогоды. Снег на улицах убирали более 250 единиц специальной техники и 225 коммунальщиков на ручной уборке.

Также мы писали, что ранее Одессу накрыли сильные снегопады. На дорогах города было много ДТП, а в море в это время предупреждали о минной опасности.

Между тем, из-за установившейся холодной погоды отключения электроэнергии в Украине возможны не только днем, но и ночью. ДТЭК предупреждала, что дополнительная нагрузка на электросети может привести к авариям.