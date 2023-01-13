Мощность энергоблока АЭС. Сколько дизельных генераторов электричества ввезли в Украину за прошлый год
В Украину завезли генераторов суммарной мощностью как один энергоблок АЭС.
Об этом сообщает инфографика Forbes.
В течение 11 месяцев 2022 года в Украину импортировали почти 354 тысячи генераторов. Мощность всех импортируемых устройств в среднем составляет не менее 1 ГВт.
Данные за декабрь пока отсутствуют.
Ранее мы писали, что за последний месяц прошлого года в Украину доставили 5000 генераторов. В январе ждут еще около восьми тысяч.
Также "Страна" рассказывала, что Верховная Рада разрешила ввозить в Украину генераторы и спутниковое оборудование Starlink без пошлины.
Война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.