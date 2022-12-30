В течение декабря в Украину было доставлено 5000 генераторов. В январе ожидаются еще около 8000 единиц.

Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Мустафа Найем в своем тг-канале.

По его словам, техника распределяется в соответствии с запросами и потребностями регионов – для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры, "пунктов несокрушимости", учреждений здравоохранения и образования.

Ранее сообщалось, что в Украине должны заработать около 5,5 тысяч «пунктов несокрушимости".

Во вторник, 27 декабря, на сессии Николаевского городского совета была утверждена программа частичной компенсации многоквартирным домам стоимости генераторов.

Кроме того, Львовский горсовет также будет частично компенсировать горожанам вынужденные покупки генераторов.

Ранее "Страна" публиковала инструкцию ГосЧС о том, как можно и нельзя устанавливать генераторы.

Война в Украине продолжается уже 310-й день. "Страна" следит за новостями 30 декабря в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 309-го дня войны. Вчера на Украину обрушилась десятая по счету ракетная атака. Сначала был налет 69 ракет утром. Днем россияне точечно били по прифронтовым городам - Николаеву, Харькову, Константиновке, Херсону. Дополнительно нанесли 10 ракетных и 23 авиаудара. Всего за день были повреждены десять объектов критической инфраструктуры в десяти областях. Также пострадали 18 жилых домов, ранены пять человек.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказала о последних событиях, связанных с войной в Украине.