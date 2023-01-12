Херсонская областная военная администрация на безвозмездной основе предоставляет генераторы для обустройства укрытий.

Об этом 12 января сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"В некоторых украинских городах власти частично компенсируют стоимость генераторов, приобретенных ОСМД для своих домов. Мы же готовы предоставлять генераторы абсолютно бесплатно", - сообщил он.

Воспользоваться этим предложением может каждое ОСМД, в домах которого есть подвальное или полуподвальное помещение, и там можно организовать укрытие, написал Янушевич.

Получить генератор можно, заполнив онлайн-заявку.

Как писала "Страна", в Николаеве жителям многоэтажек компенсируют 50% стоимости приобретенных генераторов.

Также мы писали, что Рада разрешила ввозить генераторы и спутниковое оборудование Starlink без пошлины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 323-й день. "Страна" следит за новостями 12 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 322-го дня войны. Минобороны РФ выпустило заявление, что Соледар блокирован с юга и с севера. Генштаб ВСУ вечером сообщил, что бои продолжаются и россияне несут большие потери. В РФ сменили командующего российскими войсками в Украине, им стал начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Анджей Дуда заявил, что Польша передаст Украине роту немецких тяжелых танков Leopard.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.