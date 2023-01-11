В Хмельницкой области двое мужчин умерли из-за генератора. Они задохнулись от отравления угарным газом.

Об этом сообщает ГСЧС.

Трагедия произошла на территории одного из сельхозпредприятий в селе Большая Березна. Погибли местные жители в возрасте 36 и 54 лет.

Угарным газом отравился также их 41-летний коллега, но он выжил и был госпитализирован.

В связи с этим спасатели напоминают, что генератор должен работать исключительно на улице, ни в коем случае его нельзя включать в помещении, даже с вентиляцией.

Напомним, что недавно в Хмельницком подросток и трехлетний ребенок отравились угарным газом из-за неисправности газового котла.

ГосЧС сообщала, что в Украине на фоне отключений электричества участились случаи отравления угарным газом.

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