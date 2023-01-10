В поселке Чабаново, что находится севернее Кривого Рога, двое детей провалились под лед и утонули.

Об этом сообщают местные паблики.

По предварительной информации, брат и сестра девяти и пяти лет ушли днем из дома. Они гуляли по тонкому льду на местном пруду и провалились под воду.

Их тела вечером достали в почти 100 метрах от берега сами родители, но дети были уже мертвы.

Напомним, что на днях подобный случай произошел в Волынской области. Там на льду погиб ребенок, еще двоих детей спасатели вытащили, бросившись за ними вплавь.

А в Хмельницком подросток и трехлетний ребенок отравились угарным газом.

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