В Волынской области 3 января на льду погиб ребенок, еще двоих спасателям удалось спасти.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале.

Трое детей 2010-2012 г.р. находились на льду местного карьера в городе Нововолынск в 25 метрах от берега. В результате разлома льда один ребенок утонул, тело обнаружили и вытащили на берег спасатели.

Еще двоих детей сотрудники ГСЧС спасли, с диагнозом переохлаждение их доставили в больницу.

Двоих спасателей также госпитализировали с переохлаждением.

"Чтобы не потерять время, они не надували лодку, а поплыли за детьми своими силами", - говорится в сообщении.

"В отсутствие морозной погоды лед на водоемах пока крайне тонкий и опасный. Выходить на лед категорически запрещено! Особенно важно это объяснить детям, которые находятся на каникулах. Напомните им о правилах безопасности как дома, так и на улице!", - напоминает ГСЧС.

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