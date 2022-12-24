В Киеве сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) достали тело мужчины, который попал под поезд на станции метро "Лесная".

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС в субботу, 24 декабря.

Спасатели обнаружили, что мужчина был зажат между платформой и поездом.

"В 17:57 спасатели с помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали тело погибшего и передали правоохранительным органам для проведения следствия и установления причин возникновения трагического случая", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в киевском метро произошло чрезвычайное происшествие. На стадии "Лесная" пассажир попал под поезд. В связи с этим движение на красной ветке было ограничено.

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