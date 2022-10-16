В Польше, в гмине (наименьшая административная единица страны) Коньсковола во время полевых работ произошел несчастный случай с украинской беженкой. 48-летняя украинка попала под трактор и погибла.

Об этом сообщается на сайте полиции Люблина, города на востоке Польши.

Инцидент произошел утром 12 октября. Во время полевых работ, при выкапывании саженцев деревьев, 48-летняя гражданка Украины попала в шестерни сельхозмашины, прицепленной к трактору, и получила серьезные травмы. Несмотря на незамедлительные действия медиков, спасти ее жизнь не удалось.

По словам сотрудников полиции, тракторист был трезв. Обстоятельства и причины происшествия выяснят прокуроры при расследовании. Тело погибшей женщины было доставлено в институт судебной медицины для проведения вскрытия.

Беженцы из Украины часто становятся героями хроники происшествий.

Ранее "Страна" сообщала, что летом в Германии при крушении поезда погибли две украинские беженки. Поезд ехал из Гармиша в направлении Мюнхена и сошел с рельсов.

А весной в Австрии 19-летний сириец изнасиловал 15-летнюю гражданку Украины.