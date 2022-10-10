Программу временной защиты украинцев, покинувших страну из-за военных действий и переехавших в Европейский Союз, продлят как минимум до марта 2024 года.

Как пишет немецкое издание Aussiedlerbote, об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.

"Временная защита будет действовать по меньшей мере до марта 2024 года", – заверила еврокомиссар.

По словам Юханссон, те украинцы, которые решат покинуть ЕС и отправиться в свою страну, сохранят свои права в Европе, если решат вернуться вновь.

Статус временной защиты даёт право украинцам проживать в Евросоюзе, устраиваться там на работу и получать медицинскую страховку.

Издание добавляет, что Евросоюз также запустил экспериментальный проект "Фонд талантов ЕС", с помощью которого беженцы из Украины могут найти себе работу в странах объединения.

С 24 февраля по 4 октября было зарегистрировано около 4,3 миллионов человек для получения временной защиты на территории ЕС. 2,3 миллиона заявлений поступило от женщин. По данным Федерального статистического управления Германии, с начала войны из Украины в страну приехали 952 000 человек.

Ранее "Страна" писала, что в Польше украинских беженцев обязали платить налог даже с тех доходов, которые они получают в Украине.

Также мы сообщали, что из-за наплыва украинцев 12 из 16 земель Германии прекратили прием беженцев.