Минздрав Украины разместил рекомендации, которые помогут детям украинских беженцев приспособиться к жизни за границей: "10 шагов, облегчающих адаптацию к иностранной школе".

По данным специалистов МОЗ, при столкновении с чем-нибудь новым, незнакомым создается значительная нагрузка на психику, мозг начинает усиленно работать.

"Это словно идти сквозь чащу, когда приходится впервые прокладывать тропы. Но с каждым повторением, с каждым опытом "тропа" становится все шире и легче. И каждый опыт нас обогащает: мы получаем новые знания, навыки, контакты", сделали образное сравнение чувств детей беженцев в МОЗ.

Нормально, когда сначала приходится сложно. Нужно напомнить об этом ребенку и заверить его, что взрослый будет помогать преодолеть этот путь "первопроходца", пишет Минздрав. Также нужно поддерживать и ободрять ребенка, расспрашивать и давать советы, если это потребуется.

Чтобы упростить процесс адаптации к учебному заведению в иноязычной стране, МОЗ призвал воспользоваться советами детского и семейного психолога Светланы Ройз.

1. Знакомство с территорией

Важно узнать, где в школе расположены туалет, столовая, классы, спортзал. Это придаст уверенность и снимет хотя бы напряжение из-за дезориентации.

2. Знание - сила

Познакомьтесь сами и по возможности познакомьте ребенка с учителями, директором школы и другими лицами, с которыми будет контактировать школьник во время учебы. Выясните и расскажите ребенку, к кому из взрослых в школе он может обратиться за помощью в случае необходимости.

3. Особые потребности

Если у ребенка есть какие-либо особые потребности, например, относительно рациона, состояния здоровья, поведенческих особенностей, обязательно расскажите об этом преподавателю и/или директору школы.

4. Выяснение и соблюдение правил

Чтобы легче адаптироваться и чувствовать себя своим в коллективе, следует узнать правила учебного заведения и класса. Выясните, например, что обычно дети приносят на перекус, какие есть требования к одежде, сменной обуви и т.д. Узнайте, как происходит обмен информацией между учителем и родителями, что делать, если ребенок пропускает занятия.

5. Контакт с давними друзьями

Если ребенок скучает по одноклассникам из своей украинской школы, помогите ему поддерживать общение с ними. Объясните подростку, что переход в новую школу не предательство украинских друзей, а обогащение новыми контактами.

6. Умеренные ожидания

Ребенок, переживающий стресс, может быть рассеян, ему сложно поддерживать концентрацию внимания. Поэтому родителям важно подчеркивать, что мы понимаем, как ему сейчас трудно, что мы уверены в том, что он справится, и мы ему поможем, если нужно. Сейчас точно не время требовать идеальности и перфекционизма. Вместо этого следует адаптироваться с наименьшими последствиями для психического состояния как школьника, так и родителей.

7. Отмечание достижений и побед

Спрашивайте ребенка о том, что сегодня стало его новой победой. Какие трудности встретились и как ребенок с ними справился. Просите записывать все, что кажется новым и ценным. Отмечайте все успехи и малейшие достижения вашего школьника.

8. Коммуникативные навыки

Для ребенка важно сообщество, быть принятым в коллективе. Если у школьника сложности в общении, он не может сам попросить о помощи – попрактикуйтесь делать это дома. При необходимости можно подготовить карточки с картинками и словами с самыми главными потребностями (например, "плохо себя чувствую", "хочу пить", "нужно в туалет", "не понимаю" и т.д.). Важно, чтобы ребенок не чувствовал себя беспомощным из-за невозможности объяснить что-либо.

9. Защита пространства и позиции

При необходимости следует предупредить директора (или учителя) о том, что вашему ребенку сейчас может быть трудно учиться вместе с детьми из России. Это может нарушать контур безопасности. Важно корректно объяснить, что вы внимательны к правам всех детей, но для украинских детей, переживших опыт войны, особенно важно чувствовать себя в безопасности.

10. Вещи силы или поддерживающий "тыл"

Можно брать с собой в школу какую-нибудь небольшую вещь (скажем, браслет, фотографию, небольшую игрушку), которая связана с близкими людьми, создает положительные эмоции. Определите вместе с ребенком, что могло бы его поддержать морально, придать силу. Также у школьника обязательно должен быть записан ваш текущий адрес, имя и телефоны родных.

Основные маркеры процесса адаптации: сон, прием пищи, настроение, самооценка. Если вы видите нормализацию в этих сферах, значит адаптация успешна. Также хорошие показатели - рассказы ребенка о школе, о новых знакомствах. его желание идти в школу.

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