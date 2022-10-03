Выезд по внутреннему паспорту гражданина Украины в страны ЕС доступен некоторым категориям украинцев и при определенных условиях.

Об этом Госпогранслужба Украины сообщила в Телеграм.

"Это возможно для лиц (женщин, детей и инвалидов), которые эвакуируются из районов ведения боевых действий", - пояснили в службе.

В сообщении также уточняется, что по гуманитарным обстоятельствам и по ранее достигнутым договоренностям со смежными странами выезд за границу граждан Украины в условиях действия на территории Украины правового режима военного положения осуществляется по внутреннему паспортному документу гражданина Украины.

"Вместе с тем рекомендуем обратиться в компетентный орган страны Евросоюза, в которую планируется поездка, с целью уточнения достаточно ли будет для въезда в ту или иную страну данного документа", - также пишется в сообщении.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщили, что студенты иностранных вузов больше не могут выезжать из Украины во время войны.

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